ESPN: значимые игроки «Реала» сомневаются в Зидане

Некоторые футболисты после поражения в Лиге чемпионов от «ПСЖ» (0:3) сомневаются в главном тренере .

Значимые игроки в раздевалке мадридцев думают, что 47-летний француз уже не тот, что раньше, утверждает ESPN.

Также у ряда футболистов существуют опасения в связи со слухами о том, что Зидана может сменить . Другие кандидаты – Массимилиано Аллегри и Айтор Каранка.

Члены правления «Реала» полагают, что команда не демонстрирует максимум возможностей после шести летних трансферов.

При этом сам Зидан с оптимизмом смотрит на ситуацию в клубе.

В Ла Лиге «Реал» набрал 8 очков в четырех турах и занимает третье место.

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