🏉 Кубок мира-2019 по регби. Австралия против Фиджи, Новая Зеландия – ЮАР, Франция – Аргентина

21 сентября в Токио на Кубке мира-2019 по регби пройдут матчи группового этапа.
Кубок мира-2019
Групповой этап
Токио, Япония
Группа D
Австралия – Фиджи – 7.45
Турнирное положение: Уэльс – 0 очков (0 игр), Австралия – 0 (0), Фиджи – 0 (0), Грузия – 0 (0), Уругвай – 0 (0).
Группа С
Франция – Аргентина – 10.15
Турнирное положение: Франция – 0 (0), Англия – 0 (0), Тонга - 0 (0), Аргентина – 0 (0), США - 0 (0).
Группа B
Новая Зеландия – ЮАР – 12.45
Турнирное положение: Италия - 0 (0), Новая Зеландия - 0 (0), ЮАР - 0 (0), Канада - 0 (0), Намибия - 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби
Если смотреть регби, то сейчас: на Кубке мира зрителей больше, чем на ЧМ-2018, и даже сборная России в деле