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🏉 Кубок мира-2019 по регби. Австралия против Фиджи, Новая Зеландия – ЮАР, Франция – Аргентина

Теги результаты Кубок мира-2019 по регби Регби

21 сентября в Токио на Кубке мира-2019 по регби пройдут матчи группового этапа. 

Кубок мира-2019

Групповой этап

Токио, Япония

Группа D

Австралия – Фиджи – 7.45

 

Турнирное положение: Уэльс – 0 очков (0 игр), Австралия – 0 (0), Фиджи – 0 (0), Грузия – 0 (0), Уругвай – 0 (0). 

Группа С

Франция – Аргентина – 10.15

 

Турнирное положение: Франция – 0 (0), Англия – 0 (0), Тонга - 0 (0), Аргентина – 0 (0), США - 0 (0). 

Группа B

Новая Зеландия – ЮАР – 12.45

 

Турнирное положение: Италия - 0 (0), Новая Зеландия - 0 (0), ЮАР - 0 (0), Канада - 0 (0), Намибия - 0 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби

Если смотреть регби, то сейчас: на Кубке мира зрителей больше, чем на ЧМ-2018, и даже сборная России в деле

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