«Интер» обыграл «Милан» (2:0) и вернулся на 1-е место в Серии А

В 4-м туре Серии А «Интер» победил «Милан» (2:0).

После этой победы команда Антонио Конте вернулась на 1-е место в чемпионате. «Ювентус» отстает на 2 очка.

На Sports.ru можно было посмотреть прямую видеотрансляцию матча. Также Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию.

Таблица Серии А

Статистика Серии А