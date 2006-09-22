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«Интер» обыграл «Милан» (2:0) и вернулся на 1-е место в Серии А

Теги Интер Милан серия А Италия Футбол

В 4-м туре Серии А «Интер» победил «Милан» (2:0).

После этой победы команда Антонио Конте вернулась на 1-е место в чемпионате. «Ювентус» отстает на 2 очка.

На Sports.ru можно было посмотреть прямую видеотрансляцию матча. Также Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию.

Милан – Интер 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
21 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 49 Брозович, 0:2 – 78 Лукаку.
МиланДоннарумма, Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Тео, 72), Кессиэ, Чалханоглу (Лукас Пакета, 64), Биглия, Сусо, Пионтек, Рафаэл Леау (Ребич, 83).
ИнтерХанданович, Асамоа, де Врей, Шкриньяр, Д`Амброзио, Сенси (Весино, 71), Брозович, Барелла (Кандрева, 82), Годин, Лукаку, Мартинес (Политано, 76).
Предупреждения:
Конти (48), Д`Амброзио (82), Ребич (88).

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