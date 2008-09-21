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Чемпионат России по летнему биатлону. Бабиков выиграл кросс-спринт, Слепов – 2-й, Цветков – 7-й

Теги сборная России результаты чемпионат России по летнему биатлону Евгений Гараничев Сергей Корастылев Алексей Слепов Александр Логинов Антон Бабиков Вадим Филимонов Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Юрий Шопин Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Алексей Шевченко Игорь Малиновский Василий Томшин Вячеслав Малеев Карим Халили Евгений Сидоров Биатлон

Сегодня на чемпионате России по летнему биатлону мужчины пробежали кросс-спринт. Победу одержал Антон Бабиков.

Летний биатлон 

Чемпионат России 

Чайковский

Мужчины

Кросс-спринт, 6 км

1. Антон Бабиков – 20.47,9 (0+0)
2. Алексей Слепов – 16,0 (1+0)
3. Юрий Шопин – 17,6 (0+0)
4. Илья Селиванов – 1.07,8 (0+1)
5. Дмитрий Шамаев – 1.11,9 (0+0)
6. Иван Колотов – 1.36,9 (1+3)
7. Максим Цветков – 1.38,2 (0+0)
8. Владимир Семаков – 1.50,1 (1+0)
9. Василий Томшин – 1.56,0 (3+1)
10. Александр Бабчин – 2.16,3 (3+1)...
13. Игорь Малиновский – 2.20,1 (0+1)...
17. Никита Поршнев – 2.34,7 (2+3)...
19. Карим Халили – 2.48,5 (2+2)...
22. Сергей Корастылев – 2.53,9 (0+0)...
24. Евгений Сидоров – 2.54,5 (1+4)...
32. Вячеслав Малеев – 3.26,3 (1+1)

Евгений Гараничев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Александр Поварницын, Матвей Елисеев, Вадим Филимонов – не стартовали.

Расписание чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском

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