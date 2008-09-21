Чемпионат России по летнему биатлону. Бабиков выиграл кросс-спринт, Слепов – 2-й, Цветков – 7-й

Сегодня на чемпионате России по летнему биатлону мужчины пробежали кросс-спринт. Победу одержал Антон Бабиков.
Летний биатлон
Чемпионат России
Чайковский
Мужчины
Кросс-спринт, 6 км
1. Антон Бабиков – 20.47,9 (0+0)
2. Алексей Слепов – 16,0 (1+0)
3. Юрий Шопин – 17,6 (0+0)
4. Илья Селиванов – 1.07,8 (0+1)
5. Дмитрий Шамаев – 1.11,9 (0+0)
6. Иван Колотов – 1.36,9 (1+3)
7. Максим Цветков – 1.38,2 (0+0)
8. Владимир Семаков – 1.50,1 (1+0)
9. Василий Томшин – 1.56,0 (3+1)
10. Александр Бабчин – 2.16,3 (3+1)...
13. Игорь Малиновский – 2.20,1 (0+1)...
17. Никита Поршнев – 2.34,7 (2+3)...
19. Карим Халили – 2.48,5 (2+2)...
22. Сергей Корастылев – 2.53,9 (0+0)...
24. Евгений Сидоров – 2.54,5 (1+4)...
32. Вячеслав Малеев – 3.26,3 (1+1)
Евгений Гараничев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Александр Поварницын, Матвей Елисеев, Вадим Филимонов – не стартовали.
Расписание чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском