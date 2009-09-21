Тарасова – о рекорде Трусовой: «Если разрешить женщинам делать четверные в короткой программе, то результат будет под 300 баллов»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу на Мемориале Непелы с двумя мировыми рекордами.

Трусова в произвольной программе исполнила три четверных прыжка, один из которых был в каскаде с тройным.

«Поздравляю весь преподавательско-тренерский состав с выдающимся результатом. Сашка – чудесная девчонка, и она ведь еще не все сделала, потому что пока почему-то в женском одиночном катании нельзя делать в короткой программе четверные прыжки, а мужчинам можно.

Логики никакой я не вижу в этом «не разрешено», убрать это «не», и, думаю, результат будет под триста баллов. Но им таким образом процесс не удастся остановить. Еще раз поздравляю ее и всех ее подруг, товарищей, у которых она училась, и которые все вышли из этой группы», – рассказала Тарасова.