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Тарасова – о рекорде Трусовой: «Если разрешить женщинам делать четверные в короткой программе, то результат будет под 300 баллов»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Мемориал Ондрея Непелы Александра Трусова Фигурное катание

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Александры Трусовой на Мемориале Непелы с двумя мировыми рекордами.

Трусова в произвольной программе исполнила три четверных прыжка, один из которых был в каскаде с тройным.

«Поздравляю весь преподавательско-тренерский состав с выдающимся результатом. Сашка – чудесная девчонка, и она ведь еще не все сделала, потому что пока почему-то в женском одиночном катании нельзя делать в короткой программе четверные прыжки, а мужчинам можно.

Логики никакой я не вижу в этом «не разрешено», убрать это «не», и, думаю, результат будет под триста баллов. Но им таким образом процесс не удастся остановить. Еще раз поздравляю ее и всех ее подруг, товарищей, у которых она училась, и которые все вышли из этой группы», – рассказала Тарасова.

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