Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Верону», «Милан» сыграет с «Интером»

В 4-м туре Серии А «Ювентус» принимает «Верону», в миланском дерби «Милан» встречается с «Интером».

В воскресенье «Болонья» играет с «Ромой», «Наполи» – с «Лечче».

Чемпионат Италии

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

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