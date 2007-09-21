Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Верону», «Милан» сыграет с «Интером»

В 4-м туре Серии А «Ювентус» принимает «Верону», в миланском дерби «Милан» встречается с «Интером».
В воскресенье «Болонья» играет с «Ромой», «Наполи» – с «Лечче».
Чемпионат Италии
4-й тур
- Дата проведения
- 21 сентября, 16.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 21 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 22 сентября, 13.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 22 сентября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 22 сентября, 16.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 22 сентября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 22 сентября, 19.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 20 сентября, 21.45, «Сарденья»
- Голы:
- 1:0 – 46 Симеоне, 1:1 – 83 Куаме, 2:1 – 84, автогол Сапата, 3:1 – 87 Жоао Педро.
-
Кальяри –
Ольсен, Каччаторе, Чеппителли, Пизакане, Пеллегрини, Нандес, Чигарини (Олива, 55), Ионицэ, Кастро (Рог, 78), Жоао Педро, Симеоне (Бирса, 82).
-
Дженоа –
Раду, Бираски, Сапата, Кришито, Анкерсен (Лерагер, 74), Шене, Радованович, Паяч, Сапонара (Пандев, 74), Куаме, Фавилли (Санабрия, 77).
- Предупреждения:
- Жоао Педро (38), Сапонара (73).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду