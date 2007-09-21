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Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Верону», «Милан» сыграет с «Интером»

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В 4-м туре Серии А «Ювентус» принимает «Верону», в миланском дерби «Милан» встречается с «Интером».

В воскресенье «Болонья» играет с «Ромой», «Наполи» – с «Лечче».

Чемпионат Италии

4-й тур

Удинезе – Брешия
Дата проведения
21 сентября, 16.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Верона
Дата проведения
21 сентября, 19.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Интер
Дата проведения
21 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – СПАЛ
Дата проведения
22 сентября, 13.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Рома
Дата проведения
22 сентября, 16.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Лечче – Наполи
Дата проведения
22 сентября, 16.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Торино
Дата проведения
22 сентября, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Фиорентина
Дата проведения
22 сентября, 19.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Парма
Дата проведения
22 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Кальяри – Дженоа 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
20 сентября, 21.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 46 Симеоне, 1:1 – 83 Куаме, 2:1 – 84, автогол Сапата, 3:1 – 87 Жоао Педро.
КальяриОльсен, Каччаторе, Чеппителли, Пизакане, Пеллегрини, Нандес, Чигарини (Олива, 55), Ионицэ, Кастро (Рог, 78), Жоао Педро, Симеоне (Бирса, 82).
ДженоаРаду, Бираски, Сапата, Кришито, Анкерсен (Лерагер, 74), Шене, Радованович, Паяч, Сапонара (Пандев, 74), Куаме, Фавилли (Санабрия, 77).
Предупреждения:
Жоао Педро (38), Сапонара (73).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

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