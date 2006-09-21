Гран-при Сингапура-2019. Квалификация. Перес, Джовинацци, Гасли, Райкконен и Магнуссен выбыли после второго сегмента

В 16:00 по московскому времени на трассе «Марина-Бэй» стартовала квалификация к Гран-при Сингапура – 15-му этапу чемпионата мира «Формулы-1».

За событиями квалификации можно следить на странице онлайна:

Леклер рубится с «Мерседесами» в ночной квалификации «Формулы-1»

Гран-при Сингапура

Марина-Бэй, Сингапур

21 сентября 2019 года

Квалификация

Топ-10

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Алекс Албон («Ред Булл»)

8. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

9. Даниэль Риккардо («Рено»)

10. Нико Хюлькенберг («Рено»)

Выбыли после второго сегмента:

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

13. Пьер Гасли («Торо Россо»)

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Даниил Квят («Торо Россо»)

17. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

18. Ромен Грожан («Хаас»)

19. Джордж Расселл («Уильямс»)

20. Роберт Кубица («Уильямс»)

Гран-при Сингапура-2019. 1-я практика. Ферстаппен – первый, Феттель – второй, Хэмилтон – третий, Квят – девятый

Гран-при Сингапура-2019. 2-я практика. Хэмилтон – первый, Ферстаппен – второй, Феттель – третий, Квят – 11-й

Гран-при Сингапура-2019. 3-я практика. Леклер – первый, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят не показал времени из-за проблем с двигателем