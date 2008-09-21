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«Зенит» разнес «Рубин» (5:0) и вышел на 1-е место в РПЛ. У Сутормина дубль

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Футбол

В 10-м туре Премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Рубин» (5:0).

Победа позволила команде Сергея Семака набрать 23 очка и возглавить турнирную таблицу. «Ростов» после поражения от «Тамбова» отстает на три балла, «Краснодар» завтра играет с ЦСКА.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Зенит – Рубин 5:0 (0:0, 5:0)
Дата проведения
21 сентября, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 58 Иванович, 2:0 – 65 Сутормин, 3:0 – 75 Сутормин, 4:0 – 82 Мак, 5:0 – 87 Шатов.
ЗенитЛунев, Дуглас Сантос, Смольников, Иванович, Ракицкий, Шатов, Кузяев (Мак, 76), Барриос (Краневиттер, 78), Оздоев, Дзюба, Дриусси (Сутормин, 46).
РубинДюпин, Уремович, Денисов, Данченко, Плиев, Коновалов, Зуев, Башкиров (Кварацхелия, 56), Ташаев (Подберезкин, 71), Могилевец, Кьяртанссон (Микелтадзе, 75).
Предупреждение:
Могилевец (90).

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