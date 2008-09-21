«Зенит» разнес «Рубин» (5:0) и вышел на 1-е место в РПЛ. У Сутормина дубль

В 10-м туре Премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Рубин» (5:0).
Победа позволила команде Сергея Семака набрать 23 очка и возглавить турнирную таблицу. «Ростов» после поражения от «Тамбова» отстает на три балла, «Краснодар» завтра играет с ЦСКА.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.00, «Газпром Арена»
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Зенит –
Лунев, Дуглас Сантос, Смольников, Иванович, Ракицкий, Шатов, Кузяев (Мак, 76), Барриос (Краневиттер, 78), Оздоев, Дзюба, Дриусси (Сутормин, 46).
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Рубин –
Дюпин, Уремович, Денисов, Данченко, Плиев, Коновалов, Зуев, Башкиров (Кварацхелия, 56), Ташаев (Подберезкин, 71), Могилевец, Кьяртанссон (Микелтадзе, 75).
- Предупреждение:
- Могилевец (90).