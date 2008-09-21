«Зенит» разнес «Рубин» (5:0) и вышел на 1-е место в РПЛ. У Сутормина дубль

В 10-м туре Премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Рубин» (5:0).

Победа позволила команде Сергея Семака набрать 23 очка и возглавить турнирную таблицу. «Ростов» после поражения от «Тамбова» отстает на три балла, «Краснодар» завтра играет с ЦСКА.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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