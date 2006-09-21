Дзюба об отмененном голе: «Давайте создадим петицию, чтобы засчитали. Теперь ненавижу VAR»

Нападающий Артем Дзюба поделился мнением об отмененном голе в матче 10-го тура РПЛ с (5:0).

«Надо такие засчитывать. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол. Как все было разыграно! Я расстроен.

Считаю, что этот гол нужно засчитать мне, и это было бы справедливо. Давайте, уважаемые болельщики, создадим петицию о том, чтобы гол засчитали.

Ну нельзя такие не засчитывать. Это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь ненавижу VAR.

Могли бы все эти пять не засчитать, а мои два засчитать. Тогда 2:0 бы выиграли мы.

А если серьезно – выиграли, и это самое главное», – сказал Дзюба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @artem.dzyuba ✊ Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 21 Сен 2019 в 12:02 PDT

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