Дзюба об отмененном голе: «Давайте создадим петицию, чтобы засчитали. Теперь ненавижу VAR»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением об отмененном голе в матче 10-го тура РПЛ с «Рубином» (5:0).
«Надо такие засчитывать. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол. Как все было разыграно! Я расстроен.
Считаю, что этот гол нужно засчитать мне, и это было бы справедливо. Давайте, уважаемые болельщики, создадим петицию о том, чтобы гол засчитали.
Ну нельзя такие не засчитывать. Это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь ненавижу VAR.
Могли бы все эти пять не засчитать, а мои два засчитать. Тогда 2:0 бы выиграли мы.
А если серьезно – выиграли, и это самое главное», – сказал Дзюба.
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