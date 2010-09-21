Трусова побила мировые рекорды Загитовой в произвольной программе и по сумме программ

Российская фигуристка Александра Трусова установила два мировых рекорда на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

Россиянка набрала 163,78 балла за произвольную программу, по сумме двух программ – 238,69 балла. Это лучшие результаты среди одиночниц при новой системе судейства.

В произвольной программе Трусова исполнила четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но допустила ошибку в каскаде тройной лутц – тройной риттбергер.

Предыдущие рекорды принадлежали Алине Загитовой, которая на турнире Nebelhorn Trophy 2018 набрала 158,50 балла за произвольную программу и 238,43 балла по сумме двух программ.

Мировой рекорд в короткой программе принадлежит японке Рике Кихире – 83,97 балла, она установила его на Командном чемпионате мира-2019.

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