Реклама 18+
Реклама 18+

Мемориал Непелы. Трусова, Константинова и Сотскова выступают с произвольными программами

Теги сборная России результаты сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Великобритании сборная Италии сборная Венгрии женское катание Мемориал Ондрея Непелы сборная Азербайджана Мария Сотскова Иветт Тот Каори Сакамото Роберта Родегейро Станислава Константинова Ханул Ким Мако Ямашита Александра Трусова Екатерина Рябова Карли Робертсон Лара Наки Гутманн Фигурное катание

Сегодня на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе женщины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует россиянка Александра Трусова.

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 12.00 по московскому времени, трансляцияздесь.

Вторая разминка

8. Роберта Родегейро (Италия) 

Третья разминка

10. Мако Ямашита (Япония)
11. Мария Сотскова (Россия)
12. Екатерина Рябова (Азербайджан)
13. Карли Робертсон (Великобритания)
14. Иветт Тот (Венгрия)

Четвертая разминка

15. Ханул Ким (Южная Корея)
16. Лара Гутманн (Италия)
17. Каори Сакамото (Япония)
18. Станислава Константинова (Россия)
19. Александра Трусова (Россия)

Положение после короткой программы

1. Александра Трусова (Россия) – 74,91
2. Ханул Ким (Южная Корея) – 62,59
3. Лара Гутманн (Италия) – 62,41
4. Каори Сакамото (Япония) – 59,97
5. Станислава Константинова (Россия) – 58,19
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 56,40
7. Мако Ямашита (Япония) – 55,99
8. Иветт Тот (Венгрия) – 50,23
9. Карли Робертсон (Великобритания) – 50,03
10. Мария Сотскова (Россия) – 48,93
11. Роберта Родегейро (Италия) – 48,12

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья