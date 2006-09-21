Мемориал Непелы. Трусова, Константинова и Сотскова выступают с произвольными программами

Сегодня на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе женщины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует россиянка .

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 12.00 по московскому времени, трансляция – здесь.

Вторая разминка

8. Роберта Родегейро (Италия)

Третья разминка

10. Мако Ямашита (Япония)

11. Мария Сотскова (Россия)

12. Екатерина Рябова (Азербайджан)

13. Карли Робертсон (Великобритания)

14. Иветт Тот (Венгрия)

Четвертая разминка

15. Ханул Ким (Южная Корея)

16. Лара Гутманн (Италия)

17. Каори Сакамото (Япония)

18. Станислава Константинова (Россия)

19. Александра Трусова (Россия)

Положение после короткой программы

1. Александра Трусова (Россия) – 74,91

2. Ханул Ким (Южная Корея) – 62,59

3. Лара Гутманн (Италия) – 62,41

4. Каори Сакамото (Япония) – 59,97

5. Станислава Константинова (Россия) – 58,19

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 56,40

7. Мако Ямашита (Япония) – 55,99

8. Иветт Тот (Венгрия) – 50,23

9. Карли Робертсон (Великобритания) – 50,03

10. Мария Сотскова (Россия) – 48,93

11. Роберта Родегейро (Италия) – 48,12