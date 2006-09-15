Бюджет «Реала» на два трансферных окна может составить 441 млн евро. Клуб намерен купить Мбаппе

Руководство сегодня обсудит трансферный бюджет клуба на сезон-2019/20.

Как сообщает As, мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков.

Кроме того, «Реал» может взять кредит – 285 миллионов евро на выгодных условиях и с адекватной процентной ставкой, если они захотят приобрести топ-футболистов следующим летом.

Таким образом, общий трансферный бюджет мадридцев на ближайшие два трансферных окна может составить 441 миллион.

По информации источника, приоритетной целью «Реала» на лето 2020 года по-прежнему является нападающий «ПСЖ» .

«Реал» попытается убедить Мбаппе не подписывать новый контракт с , что будет означать, что французский клуб будет вынужден продать его следующим летом.

При этом клуб сомневается, в приобретении еще одного форварда парижан , за которого «Реал» боролся этим летом, из-за постоянных проблем бразильца со здоровьем, из-за поведения его окружения и того факта, что в 2013 году нападающий предпочел перейти из «Сантоса» в «Барселону», а не в «Реал».