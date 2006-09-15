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Бюджет «Реала» на два трансферных окна может составить 441 млн евро. Клуб намерен купить Мбаппе

Теги ПСЖ Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Неймар Килиан Мбаппе деньги Футбол

Руководство «Реала» сегодня обсудит трансферный бюджет клуба на сезон-2019/20.

Как сообщает As, мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков.

Кроме того, «Реал» может взять кредит – 285 миллионов евро на выгодных условиях и с адекватной процентной ставкой, если они захотят приобрести топ-футболистов следующим летом.

Таким образом, общий трансферный бюджет мадридцев на ближайшие два трансферных окна может составить 441 миллион.

По информации источника, приоритетной целью «Реала» на лето 2020 года по-прежнему является нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Реал» попытается убедить Мбаппе не подписывать новый контракт с «ПСЖ», что будет означать, что французский клуб будет вынужден продать его следующим летом. 

При этом клуб сомневается, в приобретении еще одного форварда парижан Неймара, за которого «Реал» боролся этим летом, из-за постоянных проблем бразильца со здоровьем, из-за поведения его окружения и того факта, что в 2013 году нападающий предпочел перейти из «Сантоса» в «Барселону», а не в «Реал».

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