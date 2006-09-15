Месси сможет сыграть полчаса против «Боруссии», если не испытает дискомфорта на тренировке

Нападающий «Барселоны» может отправиться с командой на матч группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской .

Окончательное решение по этому вопросу будет принято тренерским штабом каталонского клуба после завтрашней тренировки.

Если она пройдет так же хорошо, как и сегодняшняя, а Месси не будет чувствовать дискомфорт, то он отправится в Германию с командой.

Маловероятно, что Месси выйдет на поле с первых минут. Скорее всего, он начнет матч на скамейке запасных и появится на поле в последние 30 минут игры.

Сегодня стало известно о том, что Месси вернулся к тренировкам в общей группе. Он получил травму во время предсезонной подготовки и пока не выходил на поле.