Месси сможет сыграть полчаса против «Боруссии», если не испытает дискомфорта на тренировке

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может отправиться с командой на матч группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
Окончательное решение по этому вопросу будет принято тренерским штабом каталонского клуба после завтрашней тренировки.
Если она пройдет так же хорошо, как и сегодняшняя, а Месси не будет чувствовать дискомфорт, то он отправится в Германию с командой.
Маловероятно, что Месси выйдет на поле с первых минут. Скорее всего, он начнет матч на скамейке запасных и появится на поле в последние 30 минут игры.
Сегодня стало известно о том, что Месси вернулся к тренировкам в общей группе. Он получил травму во время предсезонной подготовки и пока не выходил на поле.