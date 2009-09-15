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Карасев назначил 3 пенальти за игру рукой в матче «Краснодара» и «Крыльев»

Теги Крылья Советов Сергей Рыжиков премьер-лига Россия судьи видео фото Ари Сергей Карасев Краснодар Паул Антон видеоповторы Матвей Сафонов Александр Соболев Футбол

«Краснодар» принимает «Крылья Советов» (1:1, первый тайм) в рамках 9-го тура чемпионата России. 

Главный арбитр встречи Сергей Карасев на 44-й минуте встречи назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой защитника Руслана Камболова после того, как изучил повтор эпизода с помощью системы VAR. 

11-метровый штрафной исполнил форвард «Крыльев» Александр Соболев, но вратарь Матвей Сафонов отбил удар. 

На 66-й минуте встречи Карасев назначил еще пенальти в ворота самарского клуба за игру рукой защитника Гацкана, воспользовавшись VAR. Пенальти пробил форвард Ари. Голкипер Рыжиков отразил первый удар с 11-метровой точки, но Ари добил мяч в ворота. 

Еще один пенальти на 74-й минуте игры судья назначил за игру рукой защитника «Краснодара» Уроша Спайича. Его реализовал полузащитник самарцев Паул Антон. 

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер». 

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