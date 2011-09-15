В Махачкале подрались игроки юношеских команд Дагестана и Владикавказа

Матч первенства Южного федерального округа между юношескими командами Дагестана («УОР-Дагестан») и Владикавказа («Юность») был остановлен из-за массовой драки.

По информации телеграм-канала «Мутко против», одним из зачинщиков потасовки стал сын известного дагестанского футболиста . Юноша нанес первый удар по футболисту осетинской команды.

Отец подошел успокоить своего ребенка, но получил удар от игрока клуба соперников. Позже на газон стали выбегать все присутствующие, что привело к массовой драке.

«В районный отдел полиции доставлено 6 человек, по факту произошедшего проводится проверка», – цитирует «Регион online» пресс-службу МВД по республике Дагестан.

По информации телеграм-канала Baza, вратарю одной из команд сломали нос.