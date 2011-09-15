В Махачкале подрались игроки юношеских команд Дагестана и Владикавказа

Матч первенства Южного федерального округа между юношескими командами Дагестана («УОР-Дагестан») и Владикавказа («Юность») был остановлен из-за массовой драки.
По информации телеграм-канала «Мутко против», одним из зачинщиков потасовки стал сын известного дагестанского футболиста Арсена Акаева. Юноша нанес первый удар по футболисту осетинской команды.
Отец подошел успокоить своего ребенка, но получил удар от игрока клуба соперников. Позже на газон стали выбегать все присутствующие, что привело к массовой драке.
«В районный отдел полиции доставлено 6 человек, по факту произошедшего проводится проверка», – цитирует «Регион online» пресс-службу МВД по республике Дагестан.
По информации телеграм-канала Baza, вратарю одной из команд сломали нос.