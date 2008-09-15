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Клопп – приоритетный вариант для «Реала» и «Барсы». Они хотят купить ван Дейка

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона Реал Мадрид Эрнесто Вальверде Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Вирджил ван Дейк Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Реал» или «Барселону».

Руководители испанских клубов понимают, что Зинедин Зидан и Эрнесто Вальверде справляются со своими обязанностями не так, как им бы хотелось. Именно поэтому в клубах занялись поиском возможных кандидатов на пост главного тренера.

Юрген Клопп является приоритетным вариантом как для «Реала», так и для «Барселоны», утверждает As.

Кроме того, оба клуба хотят укрепить центр обороны и рассматривают приглашение немецкого тренера как возможность убедить защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка сменить клуб.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов. Сейчас клуб лидирует в АПЛ и является единственной командой лиги, которая в текущем сезоне не проиграла ни разу.

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