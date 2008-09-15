Клопп – приоритетный вариант для «Реала» и «Барсы». Они хотят купить ван Дейка

Главный тренер Юрген Клопп может возглавить «Реал» или «Барселону».

Руководители испанских клубов понимают, что Зинедин Зидан и Эрнесто Вальверде справляются со своими обязанностями не так, как им бы хотелось. Именно поэтому в клубах занялись поиском возможных кандидатов на пост главного тренера.

Юрген Клопп является приоритетным вариантом как для , так и для «Барселоны», утверждает As.

Кроме того, оба клуба хотят укрепить центр обороны и рассматривают приглашение немецкого тренера как возможность убедить защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка сменить клуб.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов. Сейчас клуб лидирует в АПЛ и является единственной командой лиги, которая в текущем сезоне не проиграла ни разу.