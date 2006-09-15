ЦСКА выиграл третий матч подряд и вышел на 2-е место в РПЛ

В 9-м туре РПЛ ЦСКА на выезде переиграл «Тамбов» (2:0).
Москвичи набрали 19 очков и поднялись на второе место в Премьер-лиге, отставая от «Зенита» на одно очко. Опередить армейцев могут «Краснодар» и «Ростов» – у них по 17 очков и матч в запасе.
ЦСКА выиграл три матча в чемпионате России подряд, ранее – у «Ахмата» (3:0) и тульского «Арсенала» (2:1).
«Тамбов» с пятью очками замыкает таблицу РПЛ.
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча «Тамбов» – ЦСКА в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 15 сентября, 16.30, «Мордовия Арена»
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Тамбов –
Шелия, Рыбин, Таказов (Часовских, 88), Ойеволе, Тетрашвили, Мелкадзе, Чуперка, Грицаенко, Костюков (Карасев, 79), Осипенко, Аппаев (Хосонов, 82).
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ЦСКА –
Акинфеев, Магнуссон, Гогуа (Шарлия, 48), Дивеев, Фернандес, Ахметов (Бистрович, 84), Обляков, Влашич, Кучаев (Лукас Сантос, 79), Нисимура, Чалов.
- Удаление:
- Чуперка (72).