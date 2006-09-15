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ЦСКА выиграл третий матч подряд и вышел на 2-е место в РПЛ

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Тамбов Футбол

В 9-м туре РПЛ ЦСКА на выезде переиграл «Тамбов» (2:0).

Москвичи набрали 19 очков и поднялись на второе место в Премьер-лиге, отставая от «Зенита» на одно очко. Опередить армейцев могут «Краснодар» и «Ростов» – у них по 17 очков и матч в запасе.

ЦСКА выиграл три матча в чемпионате России подряд, ранее – у «Ахмата» (3:0) и тульского «Арсенала» (2:1).

«Тамбов» с пятью очками замыкает таблицу РПЛ.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча «Тамбов» – ЦСКА в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Тамбов – ЦСКА 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
15 сентября, 16.30, «Мордовия Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 84 Бистрович, 0:2 – 90 Магнуссон.
ТамбовШелия, Рыбин, Таказов (Часовских, 88), Ойеволе, Тетрашвили, Мелкадзе, Чуперка, Грицаенко, Костюков (Карасев, 79), Осипенко, Аппаев (Хосонов, 82).
ЦСКААкинфеев, Магнуссон, Гогуа (Шарлия, 48), Дивеев, Фернандес, Ахметов (Бистрович, 84), Обляков, Влашич, Кучаев (Лукас Сантос, 79), Нисимура, Чалов.
Предупреждения:
Гогуа (19), Обляков (44), Чуперка (72), Магнуссон (90).
Удаление:
Чуперка (72).

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