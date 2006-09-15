ЦСКА выиграл третий матч подряд и вышел на 2-е место в РПЛ

В 9-м туре РПЛ ЦСКА на выезде переиграл (2:0).

Москвичи набрали 19 очков и поднялись на второе место в Премьер-лиге, отставая от «Зенита» на одно очко. Опередить армейцев могут «Краснодар» и «Ростов» – у них по 17 очков и матч в запасе.

ЦСКА выиграл три матча в чемпионате России подряд, ранее – у «Ахмата» (3:0) и тульского «Арсенала» (2:1).

«Тамбов» с пятью очками замыкает таблицу РПЛ.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча «Тамбов» – ЦСКА в прямом эфире. Также была доступна текстовая онлайн-трансляция.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ