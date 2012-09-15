Кубок мира по волейболу (жен). Видеотрансляция. Россия встретится с Японией, США обыграли Сербию

15 сентября женская сборная России встретится с командой Японии во втором туре Кубка мира по волейболу.
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.
Кубок мира
Япония
Женщины
2-й тур
Иокогама
Россия – Япония – 13:20
Камерун – Китай – 0-3 (18:25, 14:25, 19:25)
Корея – Доминиканская Республика – 1-3 (17:25, 26:24, 23:25, 23:25)
Хамамацу
Кения – Голландия – 0-3 (12:25, 19:25, 17:25)
США – Сербия – 3-1 (23:25, 25:17, 25:16, 25:15)
Бразилия – Аргентина – 11:00
Турнирное положение: Голландия – 2 победы – 0 поражений (6), Китай – 2-0 (6), США – 2-0 (6), Россия – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Доминиканская Республика – 1-1 (3), Бразилия – 1-0 (2), Сербия – 0-2 (1), Корея – 0-2 (0), Аргентина – 0-1 (0), Кения – 0-1 (0), Камерун – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.