Кубок мира по волейболу (жен). Видеотрансляция. Россия встретится с Японией, США обыграли Сербию

15 сентября женская сборная России встретится с командой Японии во втором туре Кубка мира по волейболу.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.

Кубок мира

Япония

Женщины

2-й тур

Иокогама

Россия – Япония – 13:20





Камерун – Китай – 0-3 (18:25, 14:25, 19:25)





Корея – Доминиканская Республика – 1-3 (17:25, 26:24, 23:25, 23:25)





Хамамацу



Кения – Голландия – 0-3 (12:25, 19:25, 17:25)





США – Сербия – 3-1 (23:25, 25:17, 25:16, 25:15)





Бразилия – Аргентина – 11:00





Турнирное положение: Голландия – 2 победы – 0 поражений (6), Китай – 2-0 (6), США – 2-0 (6), Россия – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Доминиканская Республика – 1-1 (3), Бразилия – 1-0 (2), Сербия – 0-2 (1), Корея – 0-2 (0), Аргентина – 0-1 (0), Кения – 0-1 (0), Камерун – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.