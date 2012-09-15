Реклама 18+
Реклама 18+

Кубок мира по волейболу (жен). Видеотрансляция. Россия встретится с Японией, США обыграли Сербию

Теги сборная России жен результаты сборная Бразилии жен сборная Японии жен сборная Сербии жен сборная Китая жен сборная Голландии жен сборная США жен сборная Доминиканской Республики жен Кубок мира жен сборная Южной Кореи жен сборная Кении жен сборная Аргентины жен сборная Камеруна жен Волейбол

15 сентября женская сборная России встретится с командой Японии во втором туре Кубка мира по волейболу.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.

Кубок мира

Япония

Женщины

2-й тур

Иокогама

Россия – Япония – 13:20

Камерун – Китай – 0-3 (18:25, 14:25, 19:25)

Корея – Доминиканская Республика – 1-3 (17:25, 26:24, 23:25, 23:25)

Хамамацу

Кения – Голландия – 0-3 (12:25, 19:25, 17:25)

США – Сербия – 3-1 (23:25, 25:17, 25:16, 25:15)

Бразилия – Аргентина – 11:00

Турнирное положение: Голландия – 2 победы – 0 поражений (6), Китай – 2-0 (6), США – 2-0 (6), Россия – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Доминиканская Республика – 1-1 (3), Бразилия – 1-0 (2), Сербия – 0-2 (1), Корея – 0-2 (0), Аргентина – 0-1 (0), Кения – 0-1 (0), Камерун – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+