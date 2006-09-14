Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Фиорентины», «Интер» примет «Удинезе»

В 3-м туре Серии А «Фиорентина» играет с «Ювентусом», «Интер» примет «Удинезе».
В воскресенье «Милан» проведет выездной матч с «Вероной», а в понедельник «Торино» будет противостоять «Лечче».
Чемпионат Италии
3-й тур
- Дата проведения
- 14 сентября, 16.00, «Артемио Франки»
-
Фиорентина –
Дронговски, Далберт, Миленкович, Пеццелья, Лирола, Бадель, Пульгар, Рибери, Кастровилли, Кьеза, Касерес.
-
Ювентус –
Шченсны, Данило, Алекс Сандро, Бонуччи, де Лигт, Матюиди, Пьянич, Хедира, Дуглас Коста (Бернардески, 8), Роналду, Игуаин.
- Дата проведения
- 14 сентября, 19.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 14 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 15 сентября, 13.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 15 сентября, 16.00, «Марио Ригамонти»
- Дата проведения
- 15 сентября, 16.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 15 сентября, 16.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Дата проведения
- 15 сентября, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 15 сентября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 16 сентября, 21.45, «Олимпико ди Торино»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.