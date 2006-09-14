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Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Фиорентины», «Интер» примет «Удинезе»

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В 3-м туре Серии А «Фиорентина» играет с «Ювентусом», «Интер» примет «Удинезе». 

В воскресенье «Милан» проведет выездной матч с «Вероной», а в понедельник «Торино» будет противостоять «Лечче».

Чемпионат Италии

3-й тур

Фиорентина – Ювентус 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 сентября, 16.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
ФиорентинаДронговски, Далберт, Миленкович, Пеццелья, Лирола, Бадель, Пульгар, Рибери, Кастровилли, Кьеза, Касерес.
ЮвентусШченсны, Данило, Алекс Сандро, Бонуччи, де Лигт, Матюиди, Пьянич, Хедира, Дуглас Коста (Бернардески, 8), Роналду, Игуаин.
Предупреждения:
Касерес (10), Пьянич (14).

 

Наполи – Сампдория
Дата проведения
14 сентября, 19.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Удинезе
Дата проведения
14 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Аталанта
Дата проведения
15 сентября, 13.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Брешия – Болонья
Дата проведения
15 сентября, 16.00, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Кальяри
Дата проведения
15 сентября, 16.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

СПАЛ – Лацио
Дата проведения
15 сентября, 16.00, «Stadio Paolo Mazza»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Сассуоло
Дата проведения
15 сентября, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Милан
Дата проведения
15 сентября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Лечче
Дата проведения
16 сентября, 21.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

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