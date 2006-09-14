Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Фиорентины», «Интер» примет «Удинезе»

В 3-м туре Серии А «Фиорентина» играет с «Ювентусом», «Интер» примет «Удинезе».

В воскресенье «Милан» проведет выездной матч с «Вероной», а в понедельник «Торино» будет противостоять «Лечче».

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3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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