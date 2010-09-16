Василий Уткин: «Спартак», я с тобой трахаться не собирался. Мне все равно, есть ли у тебя яйца»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о встрече «Спартака» с болельщиками после поражения в матче 9-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2).
«О чем говорят после этой пресс-конференции. Ничего не изменилось – четыре поражения в пяти матчах.
Но все говорят: ну, в общем-то, молоды, показали, что мужики, что не боятся, есть характер, есть яйца.
Я вот думаю, дорогой «Спартак», уж извини за прямоту, я с тобой трахаться не собирался, мне все равно, есть ли у тебя яйца. Я вообще в этом не сильно-то и сомневался, что они есть.
Но такая субстанция... Между нами говоря, как плохому танцору, так и плохому футболисту они иногда только мешают. На фоне плохой игры их наличие ввергает даже глубже в атмосферу неверия.
Пар выпустили, с болельщиками поговорили, ответы появились какие-то? Ну, нет, конечно. Болельщики, вы пар, который выпустили из приоткрытой крышки чайника.
«Спартак» – чайник. Чайнику нужны яйца? Объясните, пожалуйста, простой вопрос», – сказал Уткин.
«Почему Карреру уволили после трех подряд поражений, а Кононова – нет?» «Спартак» пообщался с болельщиками