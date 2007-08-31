ЧМ-2019. Россия стартует в субботу матчем с Нигерией. Начало – в 11:30 по московскому времени

В субботу восемью матчами стартует чемпионат мира-2019 по баскетболу, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая.

В первый игровой день Россия проведет встречу с Нигерией, которая считается главным конкурентом команды в борьбе за выход в следующий раунд. В другом матче группы B Аргентина сойдется с Южной Кореей.

Чемпионат мира

Китай

Первый групповой этап

Группа А

Положение команд: Кот-д’Ивуар – 0-0, Польша – 0-0, Венесуэла – 0-0, Китай – 0-0.

Группа B

Россия – Нигерия Дата проведения 31 августа, 11.30, «Wuhan Sports Center Gymnasium» Онлайн матча

Положение команд: Россия – 0-0, Аргентина – 0-0, Южная Корея – 0-0, Нигерия – 0-0.

Группа C

Положение команд: Испания – 0-0, Иран – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0, Тунис – 0-0.

Группа D

Ангола – Сербия Дата проведения 31 августа, 10.30, «Foshan International Sports and Cultural Center» Онлайн матча

Филиппины – Италия Дата проведения 31 августа, 14.30, «Foshan International Sports and Cultural Center» Онлайн матча

Положение команд: Ангола – 0-0, Филиппины – 0-0, Италия – 0-0, Сербия – 0-0.

Группа E

Положение команд: Турция – 0-0, Чехия – 0-0, США – 0-0, Япония – 0-0.

Группа F

Положение команд: Греция – 0-0, Новая Зеландия – 0-0, Бразилия – 0-0, Черногория – 0-0.

Группа G

Положение команд: Доминиканская республика – 0-0, Франция – 0-0, Германия – 0-0, Иордания – 0-0.

Группа H

Положение команд: Канада – 0-0, Сенегал – 0-0, Литва – 0-0, Австралия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.