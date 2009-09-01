Ломаченко победил Кэмпбелла, Поветкин – Фьюри и другие результаты вечера бокса в Лондоне

Сегодня в Лондоне на арене «O2 Arena» состоялся вечер профессионального бокса.

В главном бою вечера чемпион WBA, WBO в легком весе (14-1, 10 КО) провел поединок против Люка Кэмпбелла (20-3, 16 КО). На кону также стоял вакантный титул чемпиона WBC в легком весе. Судейским решением победил Ломаченко: 119-108, 119-108, 118-109.

Другие бои вечера:

Александр Поветкин (35 -2, 24 КО) победил Хьюи Фьюри (23-3, 13 КО) единогласным решением судей (117-111 трижды);

Хулио Мартинес (14-1, 11 КО) – Чарли Эдвардса (15-1, 6 КО) – поединок был признан несостоявшимся;

Джо Кордина (10-0, 7 КО) победил Гэвина Гуинна (11-1, 1 КО) единогласным решением судей;

Джошуа Буатси (12-0, 10 КО) победил Райана Форда (16-5, 11 КО) нокаутом (7 раунд).

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