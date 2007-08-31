Жена Джоковича будет делать косметику и мыло из своего грудного молока

Жена Новака Джоковича Елена сообщила, что будет делать косметические средства из своего грудного молока.

«Вернулась домой спустя несколько месяцев и обнаружила кучу замороженных упаковок с грудным молоком. Не верится, что мы не использовали их все! Теперь мне сказали, что они просрочены и их придется выбросить, но я не могу так поступить... Просто не могу.

К счастью, для молока можно найти предназначение – делать из него мыло, средства для купания и косметику. И я займусь этим!» – сообщила Елена в инстаграме.

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