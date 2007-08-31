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Жена Джоковича будет делать косметику и мыло из своего грудного молока

Теги Новак Джокович светская хроника фото Елена Джокович Теннис

Жена Новака Джоковича Елена сообщила, что будет делать косметические средства из своего грудного молока.

«Вернулась домой спустя несколько месяцев и обнаружила кучу замороженных упаковок с грудным молоком. Не верится, что мы не использовали их все! Теперь мне сказали, что они просрочены и их придется выбросить, но я не могу так поступить... Просто не могу.

К счастью, для молока можно найти предназначение – делать из него мыло, средства для купания и косметику. И я займусь этим!» – сообщила Елена в инстаграме.

Джокович о том, как вернулся в чемпионскую форму: «После «Ролан Гаррос» мы с женой на 5 дней пошли в горы. Рекомендую»

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