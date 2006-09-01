US Open. Рублев играет с Кириосом, Шаповалов – с Монфисом, Зверев, Надаль вышли в 1/8 финала

В третьем круге US Open трехкратный чемпион Рафаэль Надаль обыграл Хен Чона, четвертьфиналист-2017 Андрей Рублев встретится с чемпионом двух турниров сезона Ником Кириосом, а Денис Шаповалов – с Гаэлем Монфисом.
Начало матчей – не ранее 20:00 по Москве.
Результаты первых матчей третьего круга здесь.
Сетка турнира здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
26 августа – 8 сентября 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 1 сентября, 03.56
- Дата проведения
- 31 августа, 21.19
- Дата проведения
- 31 августа, 21.40
- Дата проведения
- 1 сентября, 02.20
- Дата проведения
- 31 августа, 21.08
- Дата проведения
- 31 августа, 21.55
- Дата проведения
- 1 сентября, 00.20
- Дата проведения
- 1 сентября, 01.43
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