US Open. Рублев играет с Кириосом, Шаповалов – с Монфисом, Зверев, Надаль вышли в 1/8 финала

В третьем круге трехкратный чемпион Рафаэль Надаль обыграл Хен Чона, четвертьфиналист-2017 Андрей Рублев встретится с чемпионом двух турниров сезона Ником Кириосом, а Денис Шаповалов – с Гаэлем Монфисом.

Начало матчей – не ранее 20:00 по Москве.

Результаты первых матчей третьего круга здесь.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

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