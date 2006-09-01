Реклама 18+
Реклама 18+

US Open. Рублев играет с Кириосом, Шаповалов – с Монфисом, Зверев, Надаль вышли в 1/8 финала

Теги US Open результаты ATP Теннис

В третьем круге US Open трехкратный чемпион Рафаэль Надаль обыграл Хен Чона, четвертьфиналист-2017 Андрей Рублев встретится с чемпионом двух турниров сезона Ником Кириосом, а Денис Шаповалов – с Гаэлем Монфисом.

Начало матчей – не ранее 20:00 по Москве.

Результаты первых матчей третьего круга здесь.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

26 августа – 8 сентября 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия) Ник Кириос (Австралия)
7:6|2:3
Дата проведения
1 сентября, 03.56
Онлайн матча

Рафаэль Надаль (Испания) Хен Чон (Южная Корея)
6:3|6:4|6:2
Дата проведения
31 августа, 21.19
Онлайн матча

Александр Зверев (Германия) Аляж Бедене (Словения)
6:7|7:6|6:3|7:6
Дата проведения
31 августа, 21.40
Онлайн матча

Гаэль Монфис (Франция) Денис Шаповалов (Канада)
6:7|7:6|6:4|1:1
Дата проведения
1 сентября, 02.20
Онлайн матча

Пабло Андухар (Испания) Александр Бублик (Казахстан)
6:4|6:3|6:2
Дата проведения
31 августа, 21.08
Онлайн матча

Марин Чилич (Хорватия) Джон Изнер (США)
7:5|3:6|7:6|6:4
Дата проведения
31 августа, 21.55
Онлайн матча

Маттео Берреттини (Италия) Алексей Попырин (Австралия)
6:4|6:4|6:7|7:6
Дата проведения
1 сентября, 00.20
Онлайн матча

Диего Шварцман (Аргентина) Теннис Сандгрен (США)
6:4|6:1|6:3
Дата проведения
1 сентября, 01.43
Онлайн матча

Видео, фото, новости, мемы, расписание и результаты US Open – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться