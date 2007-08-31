🦀«Ростов» возглавил таблицу РПЛ, обыграв «Локомотив» (2:1) в гостях

в 8-м туре РПЛ дома уступил «Ростову» (1:2).

Клуб из Ростова-на-Дону набрал 17 очков и возглавил таблицу чемпионата России.

В составе гостей дублем отметился Эльдор Шомуродов, возглавивший гонку бомбардиров Премьер-лиги. У него 7 голов в 8 матчах.

«Локомотив» с 14 очками идет третьим.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ