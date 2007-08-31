🦀«Ростов» возглавил таблицу РПЛ, обыграв «Локомотив» (2:1) в гостях

«Локомотив» в 8-м туре РПЛ дома уступил «Ростову» (1:2).
Клуб из Ростова-на-Дону набрал 17 очков и возглавил таблицу чемпионата России.
В составе гостей дублем отметился Эльдор Шомуродов, возглавивший гонку бомбардиров Премьер-лиги. У него 7 голов в 8 матчах.
«Локомотив» с 14 очками идет третьим.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 31 августа, 16.30, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Миранчук (Жоау Мариу, 30), Миранчук, Жемалетдинов (Джорджевич, 60), Смолов.
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Ростов –
Бабурин, Чернов, Сигурдссон, Козлов, Чистяков, Еременко, Норманн, Саплинов (Логашов, 67), Ионов (Зуев, 87), Попов (Байрамян, 60), Шомуродов.