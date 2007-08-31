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🦀«Ростов» возглавил таблицу РПЛ, обыграв «Локомотив» (2:1) в гостях

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Антон Миранчук Эльдор Шомуродов Футбол

«Локомотив» в 8-м туре РПЛ дома уступил «Ростову» (1:2).

Клуб из Ростова-на-Дону набрал 17 очков и возглавил таблицу чемпионата России.

В составе гостей дублем отметился Эльдор Шомуродов, возглавивший гонку бомбардиров Премьер-лиги. У него 7 голов в 8 матчах.

«Локомотив» с 14 очками идет третьим.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Локомотив – Ростов 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
31 августа, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 41 Шомуродов, 0:2 – 58 Шомуродов, 1:2 – 81 Миранчук.
ЛокомотивГильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Миранчук (Жоау Мариу, 30), Миранчук, Жемалетдинов (Джорджевич, 60), Смолов.
РостовБабурин, Чернов, Сигурдссон, Козлов, Чистяков, Еременко, Норманн, Саплинов (Логашов, 67), Ионов (Зуев, 87), Попов (Байрамян, 60), Шомуродов.
Предупреждения:
Норманн (26), Еременко (39), Рыбус (64), Логашов (88), Игнатьев (90).

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