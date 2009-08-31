«МЮ» сыграл вничью с «Саутгемптоном» – 1:1. У Сульшера 1 победа в 4 матчах АПЛ

В 4-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в гостях поделил очки с «Саутгемптоном» (1:1).

С 73-й минуты «Юнайтед» играл в большинстве.

После этого матча в активе манкунианцев 5 очков. В 4 матчах чемпионата команда Оле-Гуннара Сульшера одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ