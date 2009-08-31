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«МЮ» сыграл вничью с «Саутгемптоном» – 1:1. У Сульшера 1 победа в 4 матчах АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Саутгемптон Футбол

В 4-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в гостях поделил очки с «Саутгемптоном» (1:1).

С 73-й минуты «Юнайтед» играл в большинстве.

После этого матча в активе манкунианцев 5 очков. В 4 матчах чемпионата команда Оле-Гуннара Сульшера одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
31 августа, 14.30, «Сент-Мэрис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Джеймс, 1:1 – 58 Вестергор.
СаутгемптонГанн, Данзо, Соареш, Беднарек, Вестергор, Буфаль (Армстронг, 71), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Ингз (Йосида, 77), Адамс (Лонг, 62).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Магуайр, Янг, Линделеф, Уан-Биссака, Погба, Джеймс, Мата (Матич, 68), Перейра (Лингард, 68), Мактомини (Гринвуд, 82), Рэшфорд.
Предупреждения:
Данзо (19), Магуайр (40), Янг (90), Армстронг (90).
Удаление:
Данзо (73).

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