«МЮ» сыграл вничью с «Саутгемптоном» – 1:1. У Сульшера 1 победа в 4 матчах АПЛ

В 4-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» в гостях поделил очки с «Саутгемптоном» (1:1).
С 73-й минуты «Юнайтед» играл в большинстве.
После этого матча в активе манкунианцев 5 очков. В 4 матчах чемпионата команда Оле-Гуннара Сульшера одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 31 августа, 14.30, «Сент-Мэрис»
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Саутгемптон –
Ганн, Данзо, Соареш, Беднарек, Вестергор, Буфаль (Армстронг, 71), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Ингз (Йосида, 77), Адамс (Лонг, 62).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Магуайр, Янг, Линделеф, Уан-Биссака, Погба, Джеймс, Мата (Матич, 68), Перейра (Лингард, 68), Мактомини (Гринвуд, 82), Рэшфорд.
- Удаление:
- Данзо (73).