🌴«Сочи» одержал первую победу в РПЛ в своей истории

В матче 8-го тура РПЛ «Сочи» на выезде разгромил «Рубин» (3:0).

Эта победа стала первой для сочинского клуба в российской Премьер-лиге.

Кроме того, «Сочи» последним из 16 клубов одержал победу в текущем розыгрыше. Таким образом, команд без побед в РПЛ не осталось.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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