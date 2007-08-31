🌴«Сочи» одержал первую победу в РПЛ в своей истории

В матче 8-го тура РПЛ «Сочи» на выезде разгромил «Рубин» (3:0).
Эта победа стала первой для сочинского клуба в российской Премьер-лиге.
Кроме того, «Сочи» последним из 16 клубов одержал победу в текущем розыгрыше. Таким образом, команд без побед в РПЛ не осталось.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 31 августа, 14.00, «стадион Центральный Казань»
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Рубин –
Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Кварацхелия, Давиташвили, Макаров, Коновалов, Башкиров (Микелтадзе, 76), Марков (Кьяртанссон, 55).
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Сочи –
Джанаев, Цаллагов, Кудряшов, Калугин, Лагатор, Бурмистров, Мостовой (Померко, 73), Нобоа, Юрганов, Полоз (Набиуллин, 66), Заболотный (Карапетян, 78).
- Предупреждения:
- Башкиров (15), Давиташвили (20), Лагатор (29), Бурмистров (37), Степанов (71), Заболотный (76).