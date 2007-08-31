Реклама 18+
Реклама 18+

🌴«Сочи» одержал первую победу в РПЛ в своей истории

Теги Рубин премьер-лига Россия Сочи Футбол

В матче 8-го тура РПЛ «Сочи» на выезде разгромил «Рубин» (3:0).

Эта победа стала первой для сочинского клуба в российской Премьер-лиге.

Кроме того, «Сочи» последним из 16 клубов одержал победу в текущем розыгрыше. Таким образом, команд без побед в РПЛ не осталось.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Рубин – Сочи 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
31 августа, 14.00, «стадион Центральный Казань»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 22 Цаллагов, 0:2 – 52 Кудряшов, 0:3 – 90 Карапетян.
РубинДюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Кварацхелия, Давиташвили, Макаров, Коновалов, Башкиров (Микелтадзе, 76), Марков (Кьяртанссон, 55).
СочиДжанаев, Цаллагов, Кудряшов, Калугин, Лагатор, Бурмистров, Мостовой (Померко, 73), Нобоа, Юрганов, Полоз (Набиуллин, 66), Заболотный (Карапетян, 78).
Предупреждения:
Башкиров (15), Давиташвили (20), Лагатор (29), Бурмистров (37), Степанов (71), Заболотный (76).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться