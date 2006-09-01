«Матч ТВ» прервал показ игры «Юве» с «Наполи» ради бокса при счете 2:0. Они сыграли 4:3 с решающим голом на 92-й минуте

Трансляция игры 2-го тура Серии А «Ювентус» – «Наполи» (4:3) на «Матч ТВ» была прервана.
Вместо матча канал начал показывать бой Александра Поветкина против Хьюи Фьюри.
Трансляция была прервана в начале второго тайма при счете 2:0. После этого нападающий хозяев Криштиану Роналду забил 3-й гол, но к 81-й минуте «Наполи» сравнял счет.
На на 92-й минуте защитник «Наполи» Калиду Кулибали забил в свои ворота, принеся победу «Ювентусу».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Наполи».
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