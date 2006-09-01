Реклама 18+
Реклама 18+

«Матч ТВ» прервал показ игры «Юве» с «Наполи» ради бокса при счете 2:0. Они сыграли 4:3 с решающим голом на 92-й минуте

Теги Александр Поветкин Ювентус серия А Италия телевидение Наполи Хьюи Фьюри Матч ТВ Футбол

Трансляция игры 2-го тура Серии А «Ювентус» – «Наполи» (4:3) на «Матч ТВ» была прервана.

Вместо матча канал начал показывать бой Александра Поветкина против Хьюи Фьюри. 

Трансляция была прервана в начале второго тайма при счете 2:0. После этого нападающий хозяев Криштиану Роналду забил 3-й гол, но к 81-й минуте «Наполи» сравнял счет.

На на 92-й минуте защитник «Наполи» Калиду Кулибали забил в свои ворота, принеся победу «Ювентусу».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Наполи».

Ломаченко против Кэмпбелла, Поветкин – Фьюри. Онлайн вечера бокса в Лондоне

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться