⚡ Панфилова и Рылов выиграли этап юниорского Гран-при в США, Ахантьева и Колесов – 2-е, Пепелева и Плешков – 3-и

Сегодня на втором этапе Гран-при среди юниоров в США пары выступили с произвольными программами. Итоговую победу одержали россияне и Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов – 2-е, Алина Пепелева и Роман Плешков – 3-и.

среди юниоров

2-й этап

Лейк-Плэсид, США

Пары



Итоговое положение

1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 186,92

2. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия) – 171,19

3. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 159,29

4. Ван Хуэйди – Цзя Цзыги (Китай) – 148,70

5. Брук Макинтош – Брендон Тосте (Канада) – 138,14

6. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США) – 133,09

7. Габриэль Левеск – Пьер-Александр Удон (Канада) – 128,16

8. Клео Амон – Денис Стрекалин (Франция) – 125,71

9. Ван Юйчэнь – Хуан Ихан (Китай) – 121,04

10. Изабель Мартинс – Райан Бедар (США) – 120,99

Произвольная программа

1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 118,71

2. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия) – 112,53

3. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 103,61

4. Ван Хуэйди – Цзя Цзыги (Китай) – 94,05

5. Брук Макинтош – Брендон Тосте (Канада) – 87,68

6. Габриэль Левеск – Пьер-Александр Удон (Канада) – 83,02

7. Клео Амон – Денис Стрекалин (Франция) – 82,44

8. Изабель Мартинс – Райан Бедар (США) – 79,82

9. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США) – 78,76

10. Ван Юйчэнь – Хуан Ихан (Китай) – 69,71

Расписание трансляций второго этапа Гран-при среди юниоров в Лейк-Плэсиде