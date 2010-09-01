Реклама 18+
Реклама 18+

⚡ Панфилова и Рылов выиграли этап юниорского Гран-при в США, Ахантьева и Колесов – 2-е, Пепелева и Плешков – 3-и

Теги сборная России результаты сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Китая пары Гран-при среди юниоров Роман Плешков Ксения Ахантьева Валерий Колесов Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Цзя Цзыги Алина Пепелева Брук Макинтош Брендон Тосте Клео Амон Денис Стрекалин Ван Хуэйди Кейт Финстер Балаж Нэйги Ван Юйчэнь Хуан Ихан Фигурное катание

Сегодня на втором этапе Гран-при среди юниоров в США пары выступили с произвольными программами. Итоговую победу одержали россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов – 2-е, Алина Пепелева и Роман Плешков – 3-и.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Лейк-Плэсид, США

Пары

Итоговое положение

1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 186,92
2. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия) – 171,19
3. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 159,29
4. Ван Хуэйди – Цзя Цзыги (Китай) – 148,70
5. Брук Макинтош – Брендон Тосте (Канада) – 138,14
6. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США) – 133,09
7. Габриэль Левеск – Пьер-Александр Удон (Канада) – 128,16
8. Клео Амон – Денис Стрекалин (Франция) – 125,71
9. Ван Юйчэнь – Хуан Ихан (Китай) – 121,04
10. Изабель Мартинс – Райан Бедар (США) – 120,99

Произвольная программа

1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 118,71
2. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия) – 112,53
3. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 103,61
4. Ван Хуэйди – Цзя Цзыги (Китай) – 94,05
5. Брук Макинтош – Брендон Тосте (Канада) – 87,68
6. Габриэль Левеск – Пьер-Александр Удон (Канада) – 83,02
7. Клео Амон – Денис Стрекалин (Франция) – 82,44
8. Изабель Мартинс – Райан Бедар (США) – 79,82
9. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США) – 78,76
10. Ван Юйчэнь – Хуан Ихан (Китай) – 69,71

Расписание трансляций второго этапа Гран-при среди юниоров в Лейк-Плэсиде

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться