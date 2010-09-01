⚡ Панфилова и Рылов выиграли этап юниорского Гран-при в США, Ахантьева и Колесов – 2-е, Пепелева и Плешков – 3-и

Сегодня на втором этапе Гран-при среди юниоров в США пары выступили с произвольными программами. Итоговую победу одержали россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов – 2-е, Алина Пепелева и Роман Плешков – 3-и.
Гран-при среди юниоров
2-й этап
Лейк-Плэсид, США
Пары
Итоговое положение
1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 186,92
2. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия) – 171,19
3. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 159,29
4. Ван Хуэйди – Цзя Цзыги (Китай) – 148,70
5. Брук Макинтош – Брендон Тосте (Канада) – 138,14
6. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США) – 133,09
7. Габриэль Левеск – Пьер-Александр Удон (Канада) – 128,16
8. Клео Амон – Денис Стрекалин (Франция) – 125,71
9. Ван Юйчэнь – Хуан Ихан (Китай) – 121,04
10. Изабель Мартинс – Райан Бедар (США) – 120,99
Произвольная программа
1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 118,71
2. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия) – 112,53
3. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 103,61
4. Ван Хуэйди – Цзя Цзыги (Китай) – 94,05
5. Брук Макинтош – Брендон Тосте (Канада) – 87,68
6. Габриэль Левеск – Пьер-Александр Удон (Канада) – 83,02
7. Клео Амон – Денис Стрекалин (Франция) – 82,44
8. Изабель Мартинс – Райан Бедар (США) – 79,82
9. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США) – 78,76
10. Ван Юйчэнь – Хуан Ихан (Китай) – 69,71
Расписание трансляций второго этапа Гран-при среди юниоров в Лейк-Плэсиде