🐾Осорио в «Зените», Неймар остается, Сычев в «Пюнике». Трансферный дайджест Sports.ru

1. «Зенит» арендовал защитника «Порту» Осорио с правом выкупа за 9 млн евро.

2. Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер сорвался, окружение игрока подтверждает. Ракитич и Тодибо согласились перейти в «ПСЖ» в рамках этой сделки, Тухель убеждал Дембеле, а сам Неймар хотел добавить 20 млн евро к предложению каталонцев, но все тщетно.

3. ЦСКА заплатит за аренду Лукаса Сантоса 200 тысяч евро. Выкупить смогут за 3 миллиона.

4. «Лечче» интересуется вторым бомбардиром РПЛ Соболевым. Ну, нет, не для того в Самаре растили парня.

5. «Монако» арендовал Бакайоко у «Челси» с правом выкупа. Мбаппе тоже вернут? Еще воспитанник «Локомотива» Климов перешел в «Монако» из «Серкль Брюгге». Сыграет хоть раз с Головиным?

6. Сычев подпишет контракт с «Пюником» по схеме «1+1». Озбилиз переходит вместе с ним. А из «Пюника» в «Локомотив» едет 21-летний хавбек Варданян.

7. «Динамо» предлагали подписать Симоне Дзадзу. За него просили 20 млн евро.

8. Владельцы «Валенсии» заблокировали трансфер хавбека «Барсы» Рафиньи.

9. Монреаль перешел из «Арсенала» в «Реал Сосьедад». Чичарито отправится в «Севилью» за 10 млн евро.

10. «Милан» отдал Лаксальта в аренду «Торино» с правом выкупа. А ведь парень мог бегать за «Сочи», им интересовался «Зенит».

Цитаты дня:

Леонардо: «Неймар уйдет, если мы получим приемлемое предложение. Договоренности с «Барсой» нет»

Зидан о том, что Перес готовит трансферную бомбу: «Все может случиться. Одна бомба, две бомбы...»

Йордан Осорио: «Зенит» – большой клуб с фантастическими болельщиками»