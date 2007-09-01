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«Наполи» отыгрался у «Юве» с 0:3, но Кулибали забил в свои ворота на 92-й минуте

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Наполи Гонсало Игуаин Костас Манолас Данило Калиду Кулибали Ирвинг Лосано Джованни Ди Лоренцо Футбол

Во 2-м туре Серии А «Ювентус» едва не упустил победу над «Наполи» (4:3), ведя в счете 3:0.

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали забил в свои ворота на 92-й минуте при счете 3:3.

«Ювентус» набрал шесть очков и возглавляет таблицу чемпионата Италии. Неаполитанцы с тремя очками занимают девятое место.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Наполи».

Также до 50-й минуты можно было посмотреть игру в прямом эфире. Затем «Матч ТВ» переключился на бой Поветкин – Фьюри в Лондоне.

Ювентус – Наполи 4:3 (2:0, 2:3)
Дата проведения
31 августа, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 16 Данило, 2:0 – 19 Игуаин, 3:0 – 62 Роналду, 3:1 – 66 Манолас, 3:2 – 68 Лосано, 3:3 – 81 Ди Лоренцо, 4:3 – 90, автогол Кулибали.
ЮвентусШченсны, Де Шильо (Данило, 15), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Хедира (Джан, 60), Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Игуаин (Дибала, 76), Роналду.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Гулям (Мариу Руй, 46), Кальехон, Зелиньски, Аллан (Элмаз, 74), Инсинье (Лосано, 46), Фабиан Руис, Мертенс.
Предупреждения:
Гулям (40), Ди Лоренцо (44), Матюиди (52), Алекс Сандро (80), Дуглас Коста (83), Элмаз (90).

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