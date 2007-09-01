«Наполи» отыгрался у «Юве» с 0:3, но Кулибали забил в свои ворота на 92-й минуте

Во 2-м туре Серии А «Ювентус» едва не упустил победу над «Наполи» (4:3), ведя в счете 3:0.
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали забил в свои ворота на 92-й минуте при счете 3:3.
«Ювентус» набрал шесть очков и возглавляет таблицу чемпионата Италии. Неаполитанцы с тремя очками занимают девятое место.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Наполи».
Также до 50-й минуты можно было посмотреть игру в прямом эфире. Затем «Матч ТВ» переключился на бой Поветкин – Фьюри в Лондоне.
- Дата проведения
- 31 августа, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 16 Данило, 2:0 – 19 Игуаин, 3:0 – 62 Роналду, 3:1 – 66 Манолас, 3:2 – 68 Лосано, 3:3 – 81 Ди Лоренцо, 4:3 – 90, автогол Кулибали.
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Ювентус –
Шченсны, Де Шильо (Данило, 15), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Хедира (Джан, 60), Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Игуаин (Дибала, 76), Роналду.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Гулям (Мариу Руй, 46), Кальехон, Зелиньски, Аллан (Элмаз, 74), Инсинье (Лосано, 46), Фабиан Руис, Мертенс.
- Предупреждения:
- Гулям (40), Ди Лоренцо (44), Матюиди (52), Алекс Сандро (80), Дуглас Коста (83), Элмаз (90).