«Наполи» отыгрался у «Юве» с 0:3, но Кулибали забил в свои ворота на 92-й минуте

Во 2-м туре Серии А едва не упустил победу над «Наполи» (4:3), ведя в счете 3:0.

Защитник Калиду Кулибали забил в свои ворота на 92-й минуте при счете 3:3.

«Ювентус» набрал шесть очков и возглавляет таблицу чемпионата Италии. Неаполитанцы с тремя очками занимают девятое место.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Наполи».

Также до 50-й минуты можно было посмотреть игру в прямом эфире. Затем «Матч ТВ» переключился на бой Поветкин – Фьюри в Лондоне.

Таблица серии А

Статистика серии А