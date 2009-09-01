Ломаченко победил Кэмпбелла судейским решением. Украинец защитил титулы WBA и WBO, а также стал чемпионом WBC

В Лондоне состоялся вечер бокса, в главном бою которого Василий Ломаченко встретился с Люком Кэмпбеллом.
Украинский боксер уверенно вел весь поединок, а в 11-м раунде отправил соперника в нокдаун. Тем не менее британец достоял до конца и дело дошло до судейского вердикта.
В итоге Ломаченко победил единогласным решением: 119-108, 119-108, 118-109.
Ломаченко защитил чемпионские титулы WBA и WBO, а также завоевал пояс WBC.
Ломаченко против Кэмпбелла, Поветкин победил Фьюри. Онлайн вечера бокса в Лондоне