Ломаченко победил Кэмпбелла судейским решением. Украинец защитил титулы WBA и WBO, а также стал чемпионом WBC

В Лондоне состоялся вечер бокса, в главном бою которого встретился с Люком Кэмпбеллом.

Украинский боксер уверенно вел весь поединок, а в 11-м раунде отправил соперника в нокдаун. Тем не менее британец достоял до конца и дело дошло до судейского вердикта.

В итоге Ломаченко победил единогласным решением: 119-108, 119-108, 118-109.

Ломаченко защитил чемпионские титулы и WBO, а также завоевал пояс WBC.

Ломаченко против Кэмпбелла, Поветкин победил Фьюри. Онлайн вечера бокса в Лондоне