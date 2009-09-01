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Ломаченко победил Кэмпбелла судейским решением. Украинец защитил титулы WBA и WBO, а также стал чемпионом WBC

Теги WBA WBC WBO Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл бокс Бокс/MMA/UFC

В Лондоне состоялся вечер бокса, в главном бою которого Василий Ломаченко встретился с Люком Кэмпбеллом.

Украинский боксер уверенно вел весь поединок, а в 11-м раунде отправил соперника в нокдаун. Тем не менее британец достоял до конца и дело дошло до судейского вердикта.

В итоге Ломаченко победил единогласным решением: 119-108, 119-108, 118-109.

Ломаченко защитил чемпионские титулы WBA и WBO, а также завоевал пояс WBC.

Ломаченко против Кэмпбелла, Поветкин победил Фьюри. Онлайн вечера бокса в Лондоне

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