Экс-тренер «Реала» Камачо о Месси: «Если ты аргентинец и не выигрывал ЧМ, то не можешь быть лучшим в мире и в истории»

Бывший главный тренер «Реала» Хосе Антонио Камачо заявил, что не считает нападающего «Барселоны» лучшим игроком в мире.

«Он очень хороший игрок, но нельзя считаться лучшим в мире, тем более лучшим в истории, если ты аргентинец и не выигрывал чемпионат мира.

Есть страны с меньшими победными традициями, где завоевание кубка мира не так значимо, но Аргентина – это доминирующая сила. Кубок мира – это максимум, к чему можно стремиться, и аргентинцы всегда будут требовать это [победы на ЧМ].

Он может в любой момент решить исход игры. Команды могут быть равны, но это Месси, он может внезапно изменить баланс сил.

Более того, с ним в команде даже я считался бы хорошим тренером», – сказал Камачо в интервью El Mundo.