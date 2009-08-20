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Экс-тренер «Реала» Камачо о Месси: «Если ты аргентинец и не выигрывал ЧМ, то не можешь быть лучшим в мире и в истории»

Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Хосе Антонио Камачо Футбол

Бывший главный тренер «Реала» Хосе Антонио Камачо заявил, что не считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком в мире.

«Он очень хороший игрок, но нельзя считаться лучшим в мире, тем более лучшим в истории, если ты аргентинец и не выигрывал чемпионат мира. 

Есть страны с меньшими победными традициями, где завоевание кубка мира не так значимо, но Аргентина – это доминирующая сила. Кубок мира – это максимум, к чему можно стремиться, и аргентинцы всегда будут требовать это [победы на ЧМ].

Он может в любой момент решить исход игры. Команды могут быть равны, но это Месси, он может внезапно изменить баланс сил.

Более того, с ним в команде даже я считался бы хорошим тренером», – сказал Камачо в интервью El Mundo.

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