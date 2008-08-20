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Овечкин войдет в состав совета при главе Мордовии по развитию физкультуры и спорта

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Политика Хоккей

Нападающий Александр Овечкин включен в состав совета при главе Мордовии по развитию спорта.

«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин подтвердил согласие на включение своей кандидатуры в состав Совета при Главе Республики Мордовия по развитию физической культуры и спорта.

С соответствующей инициативой ранее выступил Глава республики Владимир Волков.

В состав Совета входят многие заслуженные российские и мордовские спортсмены и организаторы спорта.

Это, например, заместитель Министра спорта страны, сопредседатель организации Павел Новиков, президент отечественной Федерации тенниса, первый заместитель сопредседателя Шамиль Тарпищев, заслуженный мастер спорта России, комментатор «Матч ТВ» Ольга Богословская, олимпийский чемпион Алексей Мишин и другие», – говорится в сообщении.

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