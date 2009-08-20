Антон Шипулин: «Честно заработал деньги во время спортивной карьеры и не собирался их скрывать от избирательной комиссии»

Олимпийский чемпион прокомментировал информацию о том, что не указал активы на сумму более 13 млн рублей в декларации о доходах и имуществе кандидата, участвующего в довыборах депутата Госдумы РФ.

«Мне крайне неприятна подобная ситуация, поскольку я всегда был и буду честен перед людьми. То, что случилось – исключительно технический момент. Это моя ошибка на 100%, но никакого умысла в моих действиях не было.

Я впервые в жизни подавал декларацию в подобном виде и не знал многих нюансов», – сказал Шипулин.

Бывший биатлонист отметил, что «честно заработал эти деньги во время спортивной карьеры потом и кровью и не собирался их скрывать от избирательной комиссии и избирателей.

Шипулин баллотируется в Госдуму по Серовскому одномандатному округу от партии «Единая Россия». Выборы пройдут 8 сентября.

«Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика