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Антон Шипулин: «Честно заработал деньги во время спортивной карьеры и не собирался их скрывать от избирательной комиссии»

Теги сборная России Антон Шипулин Политика Р-Спорт Биатлон

Олимпийский чемпион Антон Шипулин прокомментировал информацию о том, что не указал активы на сумму более 13 млн рублей в декларации о доходах и имуществе кандидата, участвующего в довыборах депутата Госдумы РФ. 

«Мне крайне неприятна подобная ситуация, поскольку я всегда был и буду честен перед людьми. То, что случилось – исключительно технический момент. Это моя ошибка на 100%, но никакого умысла в моих действиях не было.

Я впервые в жизни подавал декларацию в подобном виде и не знал многих нюансов», – сказал Шипулин. 

Бывший биатлонист отметил, что «честно заработал эти деньги во время спортивной карьеры потом и кровью и не собирался их скрывать от избирательной комиссии и избирателей.

Шипулин баллотируется в Госдуму по Серовскому одномандатному округу от партии «Единая Россия». Выборы пройдут 8 сентября. 

«Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика

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