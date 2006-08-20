Уткин о 50 тысячах за Сутормина: «Академия «Строгино» получила полведра мороженого. Вы убиваете футбол на корню»

Журналист Василий Уткин высказался о переходе полузащитника Алексея Сутормина сначала в «Рубин», а затем в за 50 тысяч рублей.

«Давайте смотреть на дело Сутормина дальше. Оно совершенно изумрудное, потому что затрагивает вообще все аспекты футбольной жизни. Ну, про то, что получается с фэйр-плей, понятно. Свободные деньги, которые можно достать из кармана на еще одного футболиста – очевидно.

Но ведь есть еще и т. н. солидарная выплата. Это сумма от перехода профессионального игрока, которую получает на протяжении его карьеры воспитавшая его школа и тренер. Это не фиксированная сумма, она исчисляется по коэффициенту и делится обычно между тренером и школой. То есть и на этот счет тоже есть документы, которые легко могут быть подняты.

50 000 рублей. Академия получила за подготовку игрока примерно полведра мороженого «Баскин Роббинс». Другую половину, видимо, ложкой отложил в пластмассовый судок из-под захваченного на работу обеда и унес домой главный тренер соответствующего возраста. Бегом унес, чтоб не растаяло.

Праздник в академии! Праздник в семье! И школа, и тренер преисполнены готовности и желания работать дальше на благо российского футбола!

Вы просто убиваете футбол на корню. Вот что вы делаете. Кстати, школа находится в связке с ФК «Строгино», который принадлежит бывшему вице-президенту и все еще члену исполкома РФС Анохину.

Веселый мужик, книгу про баб написал, классный парень – знаю давно, поскольку ровесник. Анохин снискал славу человека принципиального, когда снимали из президентов Толстых. Тогда именно его выступление привело, так сказать, к импичменту. Запустило процедуру. Вот клуб Анохина повертели на указательном пальце вместе со школой. И что-то он молчит. Делась куда-то принципиальность.

Формальный ответ на запрос академии «Строгино» из РФС уже недели три как получен. Насколько мне известно, им даже копию документа не прислали, так, на словах. И клуб, и академия утерлись. Едят мороженое, порадовали детишек.

Ну, наверное, понятийно что-то им достанется еще. А может, и нет. Плевал на солидарные выплаты уже неоднократно, напрягите память», – написал Уткин.