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🐱🍟 «Волгарь» запостил в твиттере фото котенка с картошкой фри. Клуб получил 988 рублей за трансфер Сутормина

Теги Зенит премьер-лига Россия ПФЛ Россия фото Волгарь Алексей Сутормин Футбол

«Волгарь» прокомментировал сумму солидарных выплат, полученную за трансфер бывшего игрока команды Алексея Сутормина в «Рубин» и «Зенит».

Компенсация для астраханского клуба от «Рубина» составила 494 рубля, «Зенит» заплатил столько же. Таким образом, клуб получил 988 рублей.

«Волгарь» опубликовал в твиттере фотографию котенка, который ест палочку картофеля фри. На котенка наложен клубный логотоп, а на упаковку картофеля – надпись «Солидарные выплаты за Сутормина».

Фото сопровождается подписью: «Эх, ребята».

«Рубин» объявил о покупке Сутормина у «Оренбурга» в конце июня. Через несколько дней было объявлено о переходе футболиста в «Зенит». Сегодня стало известно, что сумма трансфера составила 50 тысяч рублей.

Конов о Сутормине: «Как игрок, чья рыночная цена 120 млн рублей, переходит за 50 тысяч?»

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