🐱🍟 «Волгарь» запостил в твиттере фото котенка с картошкой фри. Клуб получил 988 рублей за трансфер Сутормина

«Волгарь» прокомментировал сумму солидарных выплат, полученную за трансфер бывшего игрока команды Алексея Сутормина в «Рубин» и .

Компенсация для астраханского клуба от «Рубина» составила 494 рубля, «Зенит» заплатил столько же. Таким образом, клуб получил 988 рублей.

опубликовал в твиттере фотографию котенка, который ест палочку картофеля фри. На котенка наложен клубный логотоп, а на упаковку картофеля – надпись «Солидарные выплаты за Сутормина».

Фото сопровождается подписью: «Эх, ребята».

объявил о покупке Сутормина у «Оренбурга» в конце июня. Через несколько дней было объявлено о переходе футболиста в «Зенит». Сегодня стало известно, что сумма трансфера составила 50 тысяч рублей.

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