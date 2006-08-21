Реклама 18+
Реклама 18+

Форвард «Торонто» Марнер может перейти в швейцарский «Цюрих»

Теги возможные переходы Торонто НХЛ чемпионат Швейцарии Цюрих Митч Марнер Хоккей

Нападающий «Торонто» Митч Марнер начал изучать варианты продолжения карьеры в Европе.

Представили хоккеиста уже связались со швейцарским «Цюрихом».

В этом клубе сезон перед драфтом проводил форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Напомним, что «Торонто» и Марнер по-прежнему не договорились о новом контракте. Канадец находится в статусе ограниченно свободного агента.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провел 82 матча и набрал 94 (26+68) очка при показателе полезности «+22». В плей-офф он отметился 4 (2+2) баллами в семи встречах.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться