Форвард «Торонто» Марнер может перейти в швейцарский «Цюрих»

Нападающий Митч Марнер начал изучать варианты продолжения карьеры в Европе.

Представили хоккеиста уже связались со швейцарским .

В этом клубе сезон перед драфтом проводил форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Напомним, что «Торонто» и Марнер по-прежнему не договорились о новом контракте. Канадец находится в статусе ограниченно свободного агента.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата он провел 82 матча и набрал 94 (26+68) очка при показателе полезности «+22». В плей-офф он отметился 4 (2+2) баллами в семи встречах.