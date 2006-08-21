Форвард «Торонто» Марнер может перейти в швейцарский «Цюрих»

Нападающий «Торонто» Митч Марнер начал изучать варианты продолжения карьеры в Европе.
Представили хоккеиста уже связались со швейцарским «Цюрихом».
В этом клубе сезон перед драфтом проводил форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.
Напомним, что «Торонто» и Марнер по-прежнему не договорились о новом контракте. Канадец находится в статусе ограниченно свободного агента.
В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провел 82 матча и набрал 94 (26+68) очка при показателе полезности «+22». В плей-офф он отметился 4 (2+2) баллами в семи встречах.