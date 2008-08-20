Медведева и глава ОКР Поздняков проведут пресс-конференцию 27 августа в Москве

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков проведут пресс-конференцию.
Пресс-конференция пройдет 27 августа в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве.
Поздняков возглавил ОКР в мае 2018 года.
Медведева в прошлом сезоне заняла седьмое место на чемпионате России, а на чемпионате мира взяла бронзу.
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