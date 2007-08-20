«Барса» и «Юве» обсуждают обмен Ракитича на Джана. Каталонцы предлагали туринцам Суареса

может обменять полузащитника Ивана Ракитича на хавбека Эмре Джана, утверждает Tuttosport.

Спортивный директор итальянцев вчера обсудил возможный обмен с представителями «Барсы». Оба игрока не стали отказываться от этого трансфера, однако клубы пока не смогли договорится об условиях сделки.

Также сообщается, что «Барселона» предлагала «Юве» подписать нападающего , это позволило бы каталонцам сосредоточиться на трансфере нападающего «ПСЖ» Неймара. Однако итальянский клуб не был заинтересован в уругвайце, так как планирует подписать форварда «Интера» Мауро Икарди.