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«Барса» и «Юве» обсуждают обмен Ракитича на Джана. Каталонцы предлагали туринцам Суареса

Теги Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Иван Ракитич Луис Суарес Эмре Джан Фабио Паратичи Футбол

«Барселона» может обменять полузащитника Ивана Ракитича на хавбека «Ювентуса» Эмре Джана, утверждает Tuttosport.

Спортивный директор итальянцев Фабио Паратичи вчера обсудил возможный обмен с представителями «Барсы». Оба игрока не стали отказываться от этого трансфера, однако клубы пока не смогли договорится об условиях сделки.

Также сообщается, что «Барселона» предлагала «Юве» подписать нападающего Луиса Суареса, это позволило бы каталонцам сосредоточиться на трансфере нападающего «ПСЖ» Неймара. Однако итальянский клуб не был заинтересован в уругвайце, так как планирует подписать форварда «Интера» Мауро Икарди.

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