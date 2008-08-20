Реклама 18+
Реклама 18+

Водитель без прав сбил 3 паралимпийцев сборной России и скрылся с места происшествия

Теги происшествия паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Диана Цыплина Александр Легостаев Сергей Сафин Прочие

Под Тулой произошло ДТП, в результате которого пострадали три члена паралимпийской сборной России. 

Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 

Три человека из команды по бочча приехали на сборы в город Алексин. Вечером они вышли на прогулку, и на них наехал мужчина на автомобиле «Шевроле Ланос». Водитель проехал мимо, развернулся и целенаправленно решил сбить спортсменов.

Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но потерял номер – это помогло идентифицировать нарушителя. Им оказался Александр Горбунов, который был лишен водительского удостоверения в 2013 году. 

По сообщению старшего тренера сборной России по бочча Татьяны Кузнецовой, паралимпийцы Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин получили небольшие ссадины, удар пришелся на коляски. 

«Эти ребята являются членами спортивной сборной. Они получили небольшие ссадины, их спасли коляски – весь удар пришелся на них. Коляски сильно пострадали, постараемся сделать все возможное, чтобы они смогли на них играть. 

Ребята сами не знают, что побудило водителя наехать на них. Они стояли на обочине, водитель притормозил, когда проезжал мимо, а потом специально повернул руль и въехал в них. Он их сбил и уехал. Были свидетели, которые тоже не могут понять, что это вообще было», – рассказала Кузнецова. 

По информации РИА Новости, полицейские уже задержали водителя. 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться