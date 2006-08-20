«Бизнес Online»: «Рубин» не смог купить Сутормина у «Оренбурга» за 2 млн евро из-за вмешательства «Зенита» и руководства «Газпрома»

Трансфер полузащитника Алексея Сутормина обошелся сначала «Рубину», а затем «Зениту» в 50 тысяч рублей. Инициатором этой ситуации стали петербургский клуб и руководство «Газпрома», утверждает «Бизнес Online».

По информации источника, «Рубин» договорился с «Оренбургом» о переходе игрока за 2 миллиона евро. Кроме того, под агентский бонус был выделен 1 миллион евро. Казанцы объявили о трансфере Сутормина 29 июня.

5 июля появилась информация, что «Рубин» убрал игрока из состава на товарищеский матч с «Тамбовом» и Сутормин продолжит карьеру в «Зените». По данным «Бизнес Online», в ситуацию вмешался «Газпром», вопрос решался на уровне руководства компании и республики Татарстан, причем рассматривались разные варианты: аренда из Казани в Петербург, аннулирование трансфера в «Рубин» и покупка игрока «Зенитом» из «Оренбурга». В итоге был оформлен прямой трансфер из казанского клуба.

Источник подчеркивает, что после вмешательства руководителей «Газпрома» договоренность «Рубина» с «Оренбургом» о трансфере Сутормина за 2 млн евро потеряла силу и договор был отменен. Казанцы к тому моменты не провели никаких выплат, поэтому была выбрана схема с 50 тысячами рублей.

В «Рубине» и РПЛ отказались комментировать ситуацию. Лига заявила, что информация о трансфере Сутормина конфиденциальна. Комментариев от «Зенита» изданию получить не удалось.

«Не могу пока комментировать эту ситуацию. Мы отправили запросы в РФС и клубы по этому вопросу. Ждем от них ответа», – заявил руководитель «Волгаря» Андрей Шарохин.

Астраханский клуб в качестве компенсации получил 494 рубля.