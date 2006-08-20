«Спартак» интересуется хавбеком «Ромы» Гоналоном

интересуется полузащитником «Ромы» Максимом Гоналоном, утверждает Le10Sport.

30-летний француз ведет переговоры с «Ренном» об аренде, однако стороны пока не достигли соглашения. Возможной причиной этого является интерес французского клуба к хавбеку «Лестера» Адриену Силве.

Помимо красно-белых, Гоналоном интересуются «Галатасарай» и несколько клубов Лиги 1.

Прошлый сезон Гоналон провел в аренде в «Севилье». Контракт хавбека с римлянами рассчитан до июня 2021 года.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.