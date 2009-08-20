«Зенит» и «Рубин» выплатили 5 500 рублей компенсации академиям Сутормина и «Волгарю»

Появилось подтверждение информации о том, что трансфер полузащитника Алексея Сутормина обошелся сначала «Рубину», а затем и в 50 тысяч рублей.

Соответствующее письмо директора казанского клуба Рустема Сайманова опубликовал «Бизнес Online». Такое же письмо существует и со стороны «Зенита» с аналогичной выплатой. При этом, как отмечает издание, изначально у «Рубина» с «Оренбургом» была договоренность о трансфере за 2 миллиона евро.

Однако после того, как казанцы были вынуждены отпустить Сутормина в «Зенит», они оформили сделку за 50 тысяч рублей. Как следствие, снизились солидарные выплаты клубам и академиям, где футболист воспитывался до 23 лет.

Так, академии «Строгино», «Химок» и «Зенита», а также «Волгарь», откуда Сутормин перешел в «Оренбург», получат 5 500 рублей на всех (по 2 750 рублей от «Рубина» и «Зенита»). В частности, в письме Сайманова астраханцам говорится о компенсации в размере 494 рублей.

Документ: «Бизнес Online»