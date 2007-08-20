Арестован мошенник, прикинувшийся братом Бушар и живший в отеле за ее счет

В Майами задержан молодой человек, притворявшийся братом финалистки «Уимблдона»-2014 Эжени Бушар. Он больше двух месяцев использовал ее личный счет в одном из местных отелей, где она обычно живет.

24-летний Соломон Шломо Азари обвиняется в мошенничестве, краже персональных данных и воровстве более 40 000 долларов с мая по июль 2019-го, когда он проживал в отеле, питался в ресторане и посещал открытый бар на крыше за счет Бушар. Во время ареста в его кармане полиция обнаружила кокаин.

Сотрудники отеля сказали, что несколько раз видели Бушар и Азари вместе в баре.

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