«Ахмат» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Уциева

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался об удалении защитника «Ахмата» Ризвана Уциева в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Ахмат» написал в КДК письмо с просьбой отменить эту карточку. Поэтому я не могу пока рассказать о моменте с карточкой.

Если Матюнин посчитал, что в этом моменте был фол, то должен был показать красную карточку. Что касается выбранной манеры судейства, то, возможно, он немного расслабился. Команда-фаворит получила преимущество на седьмой минуте. Были спорные решения, я соглашусь», – сказал Егоров.

В матче «Зенит» – «Ахмат» спорно удалили Уциева, отменили два гола хозяев и не поставили пенальти. Дзюба назвал судью героем