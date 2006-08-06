Игорь Акинфеев: «Был немного удивлен, что Игнашевич назвал меня эгоистом. Я себе не позволяю так говорить о коллегах»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о словах своего бывшего партнера по клубу и сборной России Сергея Игнашевича.

Тот назвал Акинфеева «футбольным эгоистом» и заявил: «Его не интересовал результат. Его интересовала своя надежная игра и ноль пропущенных мячей. Если команда не пропускала, он был самым счастливым человеком. А если побеждали 2:1 или 3:1, радовались все, кроме него».

– Я читал это интервью. Был немного удивлен. Я в интервью не позволяю говорить подобных вещей о коллегах. Я, наоборот, всех хвалю. Не очень понимаю, когда кто-то говорит за меня.

– Значит, это не так?

– Раньше, может, так и было. Но сейчас – нет. Более того, я сейчас вообще не обращаю внимания на людей, которые пытаются что-то говорить со стороны. Работа, тренировки – вот это первично, а не чьи-то слова, – сказал Акинфеев.