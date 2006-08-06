Fare: «Дорогой «Зенит», баннер, критикующий трансфер Малкома, – расистский. Нет смысла это отрицать»

Сеть Fare (Football Against Racism in Europe), которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе, обратилась к «Зениту» по поводу ситуации вокруг бразильского полузащитника .

«Дорогой «Зенит»! Баннер, критикующий подписание темнокожего бразильского игрока Малкома, – это расизм.

Тот факт, что его вывесили не тысячи ваших ультрас, как могло бы быть несколько лет назад, – это шаг вперед. Однако расизм – это расизм. Нет смысла отрицать это. Искренне ваши, Fare», – сказано в заявлении организации.

Также Fare сопроводила сообщение в своем твиттере переводом на русский язык.

Дорогой Зенит, Баннер, критикующий подписание Бразильского игрока как Малком – расистский. Тот факт, что его демонстрировали не многие ультрас, как было раньше, безусловно, шаг вперёд, но расизм есть расизм, и нет смысла это отрицать. Искренне ваши, Fare pic.twitter.com/ebRabesQm5 — Fare (@farenet) August 6, 2019

Из-за баннера на Вираже бразильцы считают «Зенит» расистским клубом. Хотя Малкома встретили аплодисментами