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Fare: «Дорогой «Зенит», баннер, критикующий трансфер Малкома, – расистский. Нет смысла это отрицать»

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики FARE Малком Футбол

Сеть Fare (Football Against Racism in Europe), которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе, обратилась к «Зениту» по поводу ситуации вокруг бразильского полузащитника Малкома.

«Дорогой «Зенит»! Баннер, критикующий подписание темнокожего бразильского игрока Малкома, – это расизм.

Тот факт, что его вывесили не тысячи ваших ультрас, как могло бы быть несколько лет назад, – это шаг вперед. Однако расизм – это расизм. Нет смысла отрицать это. Искренне ваши, Fare», – сказано в заявлении организации.

Также Fare сопроводила сообщение в своем твиттере переводом на русский язык. 

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