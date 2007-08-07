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Турбин назначен на «Динамо» – «Зенит». На игре «Спартака» с «Ахматом» не будет VAR

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РФС назвал судей на матчи 5-го тура чемпионата России, который состоится в ближайший уикенд.

10 августа (суббота)

«Оренбург» – «Тамбов»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Краснодар» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Динамо» – «Зенит»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

11 августа (воскресенье)

«Арсенал» – «Уфа»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Локомотив» – «Урал»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

ЦСКА – «Сочи»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

12 августа (понедельник)

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); ВАР – Сергей Карасев (Москва), АВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

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