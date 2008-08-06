«Локомотив» согласовал трансфер Комличенко

Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко может продолжить карьеру в московском , сообщает «Чемпионат».

По информации источника, сделка о переходе форварда будет оформлена официально до конца недели. Ранее об интересе «Локо» к Комличенко сообщал Betting Insider.

Ожидается, что «Локомотив» заплатит за 24-летнего нападающего 3,5 млн евро.

Форвард является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2018/19 Комличенко провел за «Млада-Болеслав» 32 матча в чемпионате Чехии, забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром первенства.