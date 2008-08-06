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«Локомотив» согласовал трансфер Комличенко

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Чехия Млада-Болеслав возможные трансферы Николай Комличенко Чемпионат.com Футбол

Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, сделка о переходе форварда будет оформлена официально до конца недели. Ранее об интересе «Локо» к Комличенко сообщал Betting Insider.

Ожидается, что «Локомотив» заплатит за 24-летнего нападающего 3,5 млн евро.

Форвард является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2018/19 Комличенко провел за «Млада-Болеслав» 32 матча в чемпионате Чехии, забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром первенства. 

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